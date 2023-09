Horner looft Lawson: "Hij doet het geweldig"

Vorige week werd bekend dat Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo in 2024 het rijdersduo van AlphaTauri vormen. Dit betekent dat Liam Lawson aankomend seizoen genoegen moet nemen met een reserverol. Christian Horner is blij met de huidige resultaten van Lawson en hij stelt dat Red Bull hem zo goed mogelijk gaat voorbereiden.

Lawson is al jarenlang onderdeel van het Red Bull Junior Team. De Nieuw-Zeelander fungeerde dit seizoen als de reservecoureur van Red Bull Racing en AlphaTauri. In Zandvoort werd hij door AlphaTauri opgetrommeld als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo. Lawson maakt een prima indruk, maar hij zal dus toch weer genoegen moeten nemen met een rol aan de zijlijn.

Geweldig

Red Bull-teambaas Christian Horner is blij met de huidige prestaties van Lawson. De Brit deelt zijn complimentjes uit in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat hij het geweldig doet. Moet je nagaan. We zetten hem in de regen op Zandvoort in de auto. Dat was voor hem een enorme eyeopener, maar ik denk dat hij dit goed deed. Een week later greep hij op Monza net naast de punten. In Singapore scoorde hij die alsnog. We weten van hem dat hij een pittige racer is. Hij greep de kans die je als coureur maar zelden krijgt met beide handen aan."

Lawson bestuurt volgend seizoen geen bolide van de Red Bull-teams, maar hij werd in de afgelopen dagen wel in verband gebracht met het vrije zitje bij Williams. Horner wil daar niets over zeggen: "Liam is lid van de Red Bull-familie en er is één zitje vrij. In het verleden hebben we al eerder dat soort constructies gebruikt toen we bijvoorbeeld Carlos Sainz uitleenden aan Renault. Ook als Liam volgend jaar niet op de grid staat, dan zal hij nog genoeg andere dingen te doen hebben."