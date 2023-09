Marko steunt Lawson: "Je hebt ook een goede reservecoureur nodig"

Liam Lawson reed afgelopen mogelijk zijn voorlopig laatste Grand Prix in de Formule 1. Daniel Ricciardo neemt in Qatar waarschijnlijk weer plaats achter het stuur van de AlphaTauri-bolide en Lawson heeft geen zitje gekregen voor 2024. Volgens Helmut Marko is een sterke reservecoureur belangrijk en wordt Lawson klaargestoomd voor 2025.

Lawson vervangt de geblesseerde Ricciardo sinds de derde vrije training in Zandvoort. De jonge Nieuw-Zeelander vond al snel zijn draai bij AlphaTauri en in Singapore finishte hij zelfs in de punten. Het leek er op dat hij zou worden beloond met een zitje bij AlphaTauri voor 2024, maar niets bleek minder waar. Lawson zal ook volgend jaar weer fungeren als derde coureur van AlphaTauri en zusterrenstal Red Bull Racing.

Simulator

Red Bull-adviseur Helmut Marko is trots op de huidige prestaties van Lawson. De Oostenrijker had Lawson graag een zitje gegeven, maar aan Motorsport-Magazin laat hij weten waarom dit niet is gebeurd: "Liam Lawson heeft alles goed gedaan tijdens zijn sensationele debuut. Hij wordt de reservecoureur voor Red Bull en AlphaTauri. Hij zal veel tijd gaan doorbrengen in de simulator en hij zal veel rondjes gaan rijden in een oudere Formule 1-wagen. Dan stapt in 2025 de Formule 1 in met veel meer voorbereiding."

Perez

Volgens Marko is het belangrijk om een goede derde coureur onder contract te hebben staan. De Oostenrijker stelt dat dit van belang is omdat je nooit precies weet wat de huidige coureurs van plan zijn. Marko legt zijn redenatie uit: "Je moet je goed voorbereiden. We weten nog niet of Perez doorgaat. We hebben vier auto's om te vullen en je hebt vandaag de dag ook een sterker reservecoureur nodig. Je moet je echt voorbereiden."