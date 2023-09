Marko ziet getergde Verstappen: "Hij stoorde zich aan de betweters"

Max Verstappen speelde vandaag met zijn tegenstanders in de Japanse kwalificatie. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was ruim een halve seconde sneller dan zijn eerste uitdager Oscar Piastri. Red Bull-adviseur Helmut Marko is trots en hij stelt dat Verstappen enorm gemotiveerd is.

Verstappen is al het hele weekend oppermachtig op het circuit van Suzuka. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was het snelste in alle sessies en zijn voorsprong wordt maar niet kleiner. In de kwalificatie kwam de pole position voor hem op geen enkel moment echt in gevaar. Zijn eerste run in Q3 was al goed genoeg voor de pole, maar Verstappen ging er nog eventjes goed voor zitten en hij ging nog sneller in de rondte.

Ongelooflijk

Zijn enorme overmacht zorgde voor veel vreugde bij zijn team Red Bull Racing. Teamadviseur Helmut Marko zag dat Verstappen zijn criticasters wil laten zwijgen. In gesprek met ORF spreekt Marko zich uit: "Het is ongelooflijk wat voor een ronde Max hier heeft gereden. Hij was gewoon een halve seconde sneller! Die McLaren is de betere auto in de snelle bochten, maar ondanks dat was Verstappen de beste in de eerste sector."

Motivatie

Verstappen beleefde vorige week in Singapore een teleurstellend raceweekend. De Nederlander was gefrustreerd, maar is nu vooral sterk. Marko deelt nog een aantal complimenten uit: "Max is al het hele weekend tot op het bot gemotiveerd. Onze slechte prestaties in Singapore heeft hem gestoord, maar de commentaren daarna vond hij ook niet leuk. Hij heeft hier echter weer laten zien dat hij de snelste en de beste is."

