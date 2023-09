Leclerc opent de aanval: "Zitten niet ver weg van Red Bull"

Het team van Ferrari kende een goede vrijdag in Japan. Op het circuit van Suzuka streden ze in de eerste twee vrije training om de titel 'best of the rest' achter Max Verstappen. Charles Leclerc was tevreden met zijn snelheid, hij denkt zelfs dat hij Red Bull en Verstappen pijn kan gaan doen in de kwalificatie.

Het team van Ferrari rijdt dit weekend in Japan met een gloednieuwe vloer. In de eerste twee vrije trainingen werd er stevig getest met dit nieuwe onderdeel. De resultaten waren zeker niet slecht, Carlos Sainz reed de tweede tijd in de eerste vrije training en Leclerc herhaalde dat kunstje in de tweede vrije training. Het verschil met Verstappen was in de tweede vrije training bijna gehalveerd. Maar, het blijft een aardig groot gat.

Ferrari-coureur Charles Leclerc was in ieder geval tevreden met zijn vrijdag in Japan. De Monegask was ook blij met zijn nieuwe vloer en hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Het werkte op de manier waarop wij dat hadden verwacht. Het gaf ons meer consistentie, het was goed om dat te zien. Ik denk niet dat we daardoor meer performance hebben gepakt. We leren natuurlijk veel van deze auto. In de laatste twee of drie races hebben we veel geleerd, nu moeten we alles samenvoegen. Dat deden we al in Singapore en dat moeten we nu weer doen. Red Bull ziet er snel uit, maar we zijn niet ver weg."

Verstappen

Heeft u vertrouwen in een zege van Max Verstappen in Japan? Profiteer dan mee van de successen, zet in en win!