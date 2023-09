Verstappen: "Hamilton niet zo aardig over mijn teamgenoten"

Volgens Lewis Hamilton stelde de teamgenoten van Max Verstappen minder voor dan zijn eigen teamgenoten. Het zorgde voor wat reuring en nodige discussie binnen het F1-wereldje. De Red Bull-coureur zei eerder al dat zijn rivaal uit 2021 een tikkeltje jaloers klonk, maar bestempelde recentelijk tegen Formule 1.nl de opmerkingen van Hamilton als onvriendelijk.​​​​​​

"Het is niet aardig van Hamilton tegenover de teamgenoten die ik had, maar het is ironisch dat na dat interview van hem in Monza veel van mijn teamgenoten hem voor waren in de kwalificatie. Ik ben niet gefocust op anderen, maar op mijn eigen prestaties."

"Het gaat om je eigen prestaties, hoe je presteert in je raceweekends en hoe je samenwerkt met je team. De rest is bijzaak. Misschien is er een beetje jaloezie. Leuk voor Netflix? Dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit."

Hamilton kreeg twee wereldkampioenen als teamgenoot, Fernando Alonso en Jenson Button. Hamilton versloeg bij zijn debuut Alonso op basis van meer tweede plaatsen, omdat beiden in 2007 evenveel punten hadden. Button, de beste van allemaal in 2009, gaf Hamilton goed partij vanaf 2010 tot en met 2012. Nico Rosberg hoort als wereldkampioen niet in dat rijtje, omdat de Duitser na zijn titel in 2016 er de brui aan gaf en als teamgenoot van Hamilton niet als wereldkampioen rond reed. Het eerste kampioenschap van Hamilton was naast Heikki Kovalainen, twee met Rosberg en vier met Valtteri Bottas als teamgenoot.

Verstappen moest het twee keer opboksen drie keer tegen talenten en een ervaren rot. Pierre Gasly en Alexander Albon waren geen partij, terwijl Carlos Sainz met meer tegenstand uiteindelijk ook moest buigen in Verstappens debuutjaar. Toen de Red Bull-coureur bij de hoofdmacht kwam in 2016 was de veel meer ervaren Daniel Ricciardo zijn teamgenoot. De Australiër en de Nederlander waren aan elkaar gewaagd in het begin, maar Verstappen kreeg steeds meer de overhand. Bij de twee gewonnen wereldtitels stond Sergio Pérez aan zijn zijde.

Hamilton beweerde - met bovenstaande in het achterhoofd - dat Verstappen nooit zulke sterke teamgenoten heeft gehad. Dit zei de coureur een paar weken terug in Monza: "Persoonlijk vind ik dat Valtteri, en eigenlijk al mijn teamgenoten, sterker is dan de teamgenoten die Max heeft gehad. Jenson, Fernando, Valtteri, George, Nico, ik heb zoveel teamgenoten gehad. Deze jongens waren allemaal zeer consistent en Max heeft nog niet tegen dat soort coureurs gereden", zei de Mercedes-coureur tegen SkySports.