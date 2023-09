Palou geeft duidelijkheid: "Ik ga niet naar een Formule 1-race"

Alex Palou speelt dit seizoen een hoofdrol op het internationale autosport-toneel. De Spanjaard kroonde zich tot de nieuwe IndyCar-kampioen, maar hij speelde wel weer de hoofdrol in een enorme rel. Hij verscheurde immers zijn McLaren-contract voor 2024. Hij bevestigt nu dat hij dit seizoen niet aanwezig zal zijn bij Formule 1-weekenden.

Palou fungeerde dit seizoen ook als reservecoureur van het Formule 1-team van McLaren. Het was de bedoeling dat hij buiten de IndyCar-races om aanwezig zou zijn bij de Grand Prix-weekenden. Vorige maand verscheurde hij dus zijn contract bij McLaren en daarmee beëindigde hij ook zijn reserverol. McLaren CEO Zak Brown liet al weten dat hij Palou niet in Singapore verwacht, maar dat er wel een hotelkamer voor hem is geboekt.

Los Angeles

Palou gaf na afloop van de laatste race van het IndyCar-seizoen aan dat Brown gelijk heeft. De Spanjaard slaat het Formule 1-seizoen over, zo laat hij aan The Race weten: "Ja, dat klopt. Dat komt ten eerste doordat ik kampioen ben geworden en ik naar Los Angeles moet gaan voor de prijsuitreiking. Daarnaast moeten we ook gaan testen met de auto voor 2024. De plannen zijn dus aangepast, ik ga niet naar een Formule 1-race."

Geen problemen

Palou geeft ook aan dat hij sinds zijn keuze niet meer heeft gesproken met Brown. De Spanjaard laat wel weten dat ze geen ruzie hebben: "Ja, we hebben elkaar nog niet gesproken. Ik denk dat er niets te bespreken valt wat het voor hem of mij beter gaat maken. Ik heb geen problemen met hem. Als ik hem zie, dat ga ik niet naar de andere kant kijken. Momenteel is er niets waar we over moeten praten."