Brown verwacht geen Palou in Singapore

Alex Palou zorgde vorige maand voor een enorme rel in de Amerikaanse IndyCar-klasse. De Spanjaard verscheurde zijn McLaren-contract voor 2024. Hij nam deze beslissing zelf en zijn management en McLaren reageerden woest. Palou's beslissing heeft nu ook gevolgen voor het Formule 1-team van McLaren, de Spanjaard moet namelijk aanwezig zijn in Singapore.

Volgende week gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de bekende nachtrace op het circuit van Singapore. Aangezien Palou dit seizoen ook fungeerde als reservecoureur van McLaren, wordt hij in deze functie verwacht in Singapore. De kans dat hij aanwezig is in de Aziatische stadsstaat, is echter nihil. Dit zorgt er overigens wel voor dat Patricio O'Ward later dit seizoen een vrije training zal gaan rijden.

In het slotweekend van het IndyCar-seizoen liet McLaren-CEO Zak Brown zich uit over Palou. Brown legt namelijk uit dat de Spaanse coureur volgende week in Singapore wordt verwacht. In gesprek met The Race legt Brown het uit: "Hij is momenteel nog steeds onze reservecoureur. Dat ligt nu dus ietsje anders, want ik denk dat hij zijn neus zal laten zien in Singapore. Hij moet eigenlijk wel aanwezig zijn. Maar goed, we hebben dit seizoen een aantal verschillende reservecoureurs gehad. Daar gaan we nu dus gewoon mee door in de aanstaande weekenden."