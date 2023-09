Marko reageert op beschuldigingen van discriminatie: "Zo bedoelde ik het niet"

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft zichzelf niet populair gemaakt in Zuid-Amerika en Mexico. De Oostenrijker sprak zich eerder deze week uit over Sergio Perez en die woorden zijn niet zo goed gevallen aan de andere kant van de wereld. Marko wordt zelfs beschuldigd van discriminatie, de teamadviseur stelt dat hij het niet zo had bedoeld.

Marko sprak zich eerder deze week uit over Sergio Perez. In een programma op de Oostenrijkse televisiezender Servus TV sprak de teamadviseur zich uit over de prestaties van Red Bull Racing-coureur Perez. Marko was tevreden met diens prestaties in Monza, maar hij stelde ook dat Perez niet zo gefocust is als Max Verstappen en Sebastian Vettel. De Oostenrijker zei dat op een vrij onhandige manier door te stellen dat Perez ook 'Zuid-Amerikaans' is.

De uitspraken zorgden amper voor opschudding in Europa, in Mexico en Zuid-Amerika reageerde men echter veel feller. Er werd gesteld dat Mexico niet eens in Zuid-Amerika ligt en Marko werd ook beticht van discriminatie. In gesprek met OE24 biedt Marko zijn excuses aan: "Ik bedoelde het niet zo. Ik bedoelde dat een Mexicaan een andere mentaliteit heeft dan een Nederlander of een Duitser. Maar wie weet, misschien heeft hij het wel helemaal onder controle."