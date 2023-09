Verstappen aanwezig bij speciaal F1-event in Tokio

Later deze maand staat de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka op het programma. De race is zeer populair bij zowel de coureurs als bij de fans. Om nog meer aandacht voor het evenement te creëren wordt er vlak voor de Grand Prix een speciaal festival georganiseerd in Tokio. Onder meer Max Verstappen zal daarbij aanwezig zijn.

De organisatie van de Japanse Grand Prix heeft bekend gemaakt dat ze op 20 september een speciaal evenement organiseren in de hoofdstad Tokio. Onder de noemer van 'Tokyo Festival' worden er meerdere evenementen georganiseerd bij de Kabukicho Tower en het Kabukicho CineCity Square. Max Verstappen zal hierbij aanwezig zijn net als Sergio Perez, Yuki Tsunoda en Esteban Ocon. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali en oud-coureurs Jean Alesi en Shinji Nakano zijn aanwezig.