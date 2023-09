Marko blij met Lawson: "Hij toonde geen ontzag"

Afgelopen weekend mocht Liam Lawson plotsklaps debuteren in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander mocht op zaterdag instappen bij AlphaTauri vanwege de handblessure van Daniel Ricciardo. Dit weekend rijdt Lawson in Monza zijn eerste volledige raceweekend, Red Bull-adviseur Helmut Marko is in ieder geval zeer positief over hem.

Ricciardo brak vorige week in Zandvoort zijn middenhandsbeentje bij een crash in de tweede vrije training. Hij werd op zondag direct geopereerd en is inmiddels begonnen aan zijn revalidatieproces. AlphaTauri maakte eerder deze week bekend dat Lawson zal rijden totdat Ricciardo weer de oude is. Momenteel is het nog zeer onduidelijk wanneer Ricciardo weer kan rijden, maar dat betekent wel dat Lawson zich mag gaan bewijzen.

Geen ontzag

Red Bull-adviseur Helmut Marko is in ieder geval zeer te spreken over het debuut van zijn oogappel in Zandvoort. Marko deelt complimenten uit in gesprek met OE24: "Liam heeft het goed gedaan. In de kwalificatie timede het team niet goed, maar in de race zette hij competitieve rondetijden neer. Hij toonde ook geen ontzag en hij haalde niet alleen Leclerc in, maar ook Verstappen. Al met al dus een positief debuut."

Singapore

Marko houdt er rekening mee dat Ricciardo voorlopig nog niet kan rijden. Volgens de Oostenrijker heeft elk nadeel een voordeel, want hierdoor kan hij Lawson goed in de gaten houden: "Wat zijn potentie is? Dat gaan we in Monza en waarschijnlijk ook in Singapore zien. Normaal gesproken duurt het herstel van een serieuze handblessure zo'n zes weken, maar soms geneest het sneller. Daniel moet zo snel mogelijk punten gaan scoren voor AlphaTauri!"