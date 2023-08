Russell leeft mee met De Vries: "Dat kun je niet tegen een rookie zeggen"

Nyck de Vries moest afgelopen weekend toezien hoe de Nederlandse Grand Prix werd verreden zonder hem. De Vries werd eerder dit jaar aan de kant geschoven door Red Bull. Hij verloor zijn zitje bij AlphaTauri en sindsdien spreekt hij zich nog maar zelden uit. George Russell steunt De Vries en wijst naar Red Bull.

Na een succesvolle eenmalige invalbeurt bij het team van Williams in 2022, durfde Helmut Marko het wel aan met De Vries. De Nederlander werd aangesteld als opvolger van Pierre Gasly bij het team van AlphaTauri. De resultaten van De Vries vielen echter tegen, hij werd veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en hij scoorde geen WK-punten. De druk begon toe te nemen en men besloot hem voorafgaand de Hongaarse Grand Prix te vervangen.

Lastige omgeving

Veel coureurs leven mee met De Vries. Ook George Russell steekt zijn voormalig Mercedes-collega een hart onder de riem. In gesprek met de internationale media in Zandvoort is Russell duidelijk: "In geen enkel ander team had ik dit verwacht, maar we weten hoe Red Bull te werk gaat en dat zijn zaken die we moeten respecteren. Ik heb Nyck tijdens zijn raceweekenden niet heel nauw gevolgd, maar ik heb wel meegekregen hoe Marko over hem sprak. Dan is AlphaTauri een lastige omgeving om in te zitten."

Geen vertrouwen

Russell is het ook niet eens met de houding van Red Bull voorafgaand het seizoen. De Vries werd gebombardeerd tot kopman, maar die verwachting kon hij niet waarmaken. Russell: "Het zal zijn vertrouwen geen goed hebben gedaan toen hij als rookie zomaar als teamleider werd aangewezen. Hij was een rookie en daarbij maakt het niet uit hoe oud hij is. Een rookie kan je niet vertellen dat hij de teamleider is, puur omdat hij misschien in meerdere klassen heeft gereden. In mijn ogen bebond hij zich in een lastige situatie en ik leef met hem mee."