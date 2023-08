Spoedoperatie Ricciardo in Barcelona bij wonderchirurg Mir moet snel herstel geven

Daniel Ricciardo brak gisteren tijdens de tweede vrije training op het circuit van Zandvoort zijn middenhandsbeentje tijdens een crash. De Australiër kan de rest van het weekend dan ook niet in actie komen en het is nog maar de vraag wanneer hij weer kan racen. Hij zal in ieder geval spoedig onder het mes gaan.

Ricciardo zag tijdens de tweede vrije training te laat dat Oscar Piastri was gecrasht in bocht 3. Op vrijwel identieke wijze schoof Ricciardo zelf ook de muur in. Hij moest naar eigen zeggen kiezen tussen de muur of de auto van Piastri. Ricciardo had te weinig tijd om zijn hand weg te trekken waardoor het stuurtje tegen zijn hand sloeg. Met veel pijn stapte hij uit zijn AlphaTauri-bolide en vertrok hij naar het ziekenhuis in Haarlem.

Ricciardo kan niet rijden en wordt vanaf vandaag vervangen door Liam Lawson. Volgens de goed ingevoerde verslaggever Albert Fabrega vertrekt Ricciardo spoedig naar de Spaanse stad Barcelona. Hier zal hij morgen of overmorgen onder het mes gaan. Eerder gingen er ook al verhalen rond over een operatie die wordt uitgevoerd door de Spaanse chirurg Xavier Mir. Mir heeft al veel MotoGP-coureurs geholpen en stoomde begin dit jaar ook Lance Stroll klaar na diens dubbele polsbreuk.