AlphaTauri bevestigt blessure Ricciardo en debuut Lawson

Nadat Helmut Marko al had laten weten dat Daniel Ricciardo door zijn crash in de tweede vrije training in Zandvoort niet kan rijden, heeft zijn team AlphaTauri het nieuws nu bevestigd. De Italiaanse renstal laat weten dat Ricciardo zijn middenhandsbeentje heeft gebroken en zal worden vervangen door Liam Lawson.

Ricciardo crashte tijdens de tweede vrije training in de derde bocht van het circuit van Zandvoort. Hij zag te laat dat Oscar Piastri op dezelfde plek in de muur was geschoten. Aangezien hij zijn stuurtje nog vast had tijdens de impact, was het direct duidelijk dat hij iets aan zijn hand had. In navolging van Marko laat ook AlphaTauri weten dat Ricciardo niet zal rijden, het team spreekt van een gebroken middenhandsbeentje. Lawson zal hem dit weekend vervangen, het is nog niet duidelijk wie er aankomend weekend in Monza rijdt.