Formule 1 verlengt sponsordeal met Liqui Moly tot eind 2024

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Dit is ook te merken aan de sponsoring rondom de circuits. Steeds meer grote merken gaan een samenwerking aan met de Formule 1. De sport vergeet langdurige partners niet en heeft dan ook weer een nieuw contract getekend.

Vandaag is namelijk bekend geworden dat de Formule 1 het contract met langdurige partner Liqui Moly heeft verlengd. Het bedrijf is al jarenlang een sponsor van de Formule 1 en de logo's zijn dan ook op meerdere circuits te zien. De Formule 1 heeft het contract met Liqui Moly verlengd tot en met eind 2024. Dat betekent dat de logo's ook volgend seizoen weer te zien zullen zijn op zowel reclameborden als op digitale wijze.

