Grappende Brown dineert met opvallende namen

Terwijl de Formule 1-wereld genoot van het laatste vakantieweekend voordat de tweede seizoenshelft van start gaat, besloot Zak Brown zelf weer achter het stuur te kruipen. de CEO van McLaren bestuurde klassieke racewagens tijdens de Monterey Car Week en dineerde daarna met een aantal opvallende namen.

McLaren CEO Zak Brown deelde na afloop van de Monterey Car Week een opvallende foto op zijn sociale media. Hij dineerde in gezelschap van Le Mans-legende Tom Kristensen, Red Bull-ontwerper Adrian Newey en Ford CEO Jim Farley. Alhoewel het overduidelijk om een vriendschappelijke diner ging, was het toch opvallend. Red Bull gaat vanaf 2026 immers zelf motoren fabriceren in samenwerking met Ford. Van Brown is bekend dat hij het project met verregaande interesse volgt, hij bezocht zelfs al de fabriek van Red Bull Powertrains.

Great meal with some real legends to wrap up Monterey Car Week! CEO of Ford @JimFarley98, 9-time Le Mans winner Tom Kristensen and the man in the McLaren cap who knows a thing or two about car design. It’s a good fit, Adrian! 馃槈 He was very thoughtful to get me a cap in return!… pic.twitter.com/PkcqbLOHrt