Schumacher 'logische kandidaat' voor Williams-zitje

Mick Schumacher staat dit seizoen langs de zijlijn in de Formule 1. Nadat hij vorig jaar geen contractverlenging kreeg bij Haas, hengelde het team van Mercedes hem binnen als reservecoureur. Schumacher moet het dit jaar doen met bandentests en demoruns, maar wordt voor 2024 wel als kandidaat gezien voor een zitje bij Williams.

Momenteel rijden Alexander Albon en Logan Sargeant voor de legendarische Britse renstal. Na een aantal tegenvallende seizoenen krabbelt Williams langzaam weer op, maar worden de punten alleen gescoord door Albon. Debutant Sargeant is bezig met een tegenvallend seizoen waarin hij vooral veel langzamer is dan Albon. De Amerikaanse coureur heeft dan ook nog geen enkel WK-punt gescoord.

Het is dan ook nog lang niet zeker of Sargeant volgend seizoen ook op de grid staat. Volgens Formule 1 Media-verslaggever Lawrence Barretto is Schumacher een kanshebber voor het zitje. Op de officiële Formule 1-site schrijft Barretto dat Sargeant beter moet presteren: "Als hij dat niet doet, dan komt zijn plekje onder druk te staan. Mick Schumacher is een logische kandidaat, hij heeft vorig jaar een paar gesprekjes gevoerd en profiteert nu van zijn testrol bij Mercedes. Hij krijgt daar veel complimenten van Lewis Hamilton en George Russell."