Leclerc onthult: gesprekken over nieuw contract nog niet begonnen

Charles Leclerc geldt al jaren als het nieuwe wonderkind van het team van Ferrari. De Monegaskische coureur is momenteel echter bezig met een redelijk tegenvallend seizoen. Aangezien zijn contract in 2024 afloopt, gaan er veel geruchten rond over zijn toekomst. Leclerc geeft aan dat er nog geen gesprekken zijn gevoerd over een nieuw contract.

Leclerc staat momenteel op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap. Hij staat ongeveer vijftig punten achter op nummer vier Lewis Hamilton en staat in punten gelijk met nummer zes George Russell. De Ferrari is echter niet snel genoeg om echt de degens te kunnen kruisen met de heersende Red Bulls. Leclerc liet zijn onvrede dan ook meerdere keren blijken en al snel gingen er geruchten rond over zijn toekomst.

Geruchten

Leclerc Ferrari-contract loopt in 2024 af en het lijkt er niet op dat men snel om tafel zal gaan met de Monegask. Leclerc zelf weet wat hij wil, hij legt het uit in gesprek met Corriere dello Sport: "Die geruchten over een overstap naar een ander team wijzen er alleen maar op dat ik mijn werk goed doe. Ik twijfel echter niet over mijn toekomst omdat ik weet wat ik wil doen. Ik weet alleen nog steeds niet wat Ferrari wil."

Doel

Leclerc moet er niet aandenken om de Italiaanse renstal te verlaten. De Monegaskische coureur droomt nog altijd van een wereldtitel in dienst van Ferrari. Hij legt de huidige situatie helder uit: "De gesprekken over het nieuwe contract zijn nog niet begonnen, maar vanuit mijn oogpunt is het wel duidelijk. Ik houd echt van Ferrari en ik wil bij dit team gaan winnen. Dat is gewoon mijn doel."