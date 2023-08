Patrese durfde overleden Senna niet te vervangen bij Williams

Het had weinig gescheeld of Riccardo Patrese had in 1994 de overleden Ayrton Senna vervangen in de Williams. De Italiaan kreeg een aanbod van teambaas Frank Williams en stond klaar om te gaan racen.

Patrese kwam na een nachtje slapen terug op zijn beslissing. De dood van Senna had een diepe impact achter gelaten en de zesvoudig Grand Prix-winnaar durfde niet meer in te stappen. Patrese besloot meteen daarna een punt achter zijn F1-carrière te zetten.

In 1993 reed de Italiaan nog voor Benetton, maar door onvrede over Michael Schumachers voorkeursbehandelingen en aanhoudende strubbelingen met de flamboyante teambaas Flavio Briatore, vertrok Patrese bij de renstal.

Voor 1994 kreeg Patrese een zitje aangeboden van Ligier, maar dat vond hij een flinke stap achteruit en weigerde het aanbod van de Franse équipe.

De Italiaan wilde de koningsklasse nog niet vaarwel zeggen en ging tijdens de Grand Prix van San Marino langs bij zijn oude werkgever Williams, de renstal waar hij vanaf 1987 tot en met 1992 voor reed,

"Ik ging naar Imola en sprak met Frank en Patrick [Head], bood mijn diensten aan om wat testen voor hen te doen", vertelde Patrese aan Motorsport Magazine.

"Ik was de laatste persoon die de Williams met passieve vering bestuurde, Damon Hill had alleen ervaring met de huidige auto, want toen hij de testrijder was, was dat altijd met de huidige auto."

Patrese bood zijn diensten aan om Williams te helpen en om zijn F1-loopbaan weer in de lift te zetten. "Ik wilde blijven rijden, betrokken zijn, dus toen ik met Frank sprak in Imola, was hij heel enthousiast over dit idee, en Ayrton was ook erg positief."

Met een testdeal op zak verliet Patrese de pitbox van Williams. Zondag, welbekend, crashte Ayrton Senna in de Tamburello-bocht en overleed aan zijn verwondingen. Williams - nog in shock - zocht halsoverkop naar een vervanger en Patrese was de aangewezen persoon.

"Frank zei dat hij nu een coureur nodig had en hij vroeg me of ik klaar was om terug te komen", herinnerde Patrese zich. "Ik zei ja, ik was er klaar voor."

Toch wees Patrese het aantrekkelijke aanbod af. Senna's dood greep hem erg aan. Hij was bang dat bij hem hetzelfde kon gebeuren als bij de Braziliaanse racelegende.

“Ik had al die nare gevoelens over de dood van Ayrton, ze waren zo erg dat ik niet goed kon slapen. Na 17 jaar had ik veel ongelukken gehad en godzijdank had ik het overleefd."

"Ayrton zat in een veilige auto en ik wist hoeveel aandacht Williams altijd aan veiligheid besteedde. Ayrton was de meest complete coureur en ik dacht dat dit mij kon overkomen."

"Dus nu had ik al deze twijfels en ik vertelde Frank dat het voorbij was, dat ik niet meer in de F1 wilde rijden, dat ik te veel twijfels had."

"Dus dat was het, ik was uit het wereldje en besloot dat het tijd was om met pensioen te gaan", sloot Patrese af.

De Italiaan bleef nog wel actief in de racerij. In datzelfde jaar reed hij een DTM-test voor Mercedes, echter tot een samenwerking kwam het niet. In 1995 reed Patrese nog in toerwagens en in 1997 nam de gepensioneerde F1-rijder mee aan de 24 uur van Le Mans.

In 1996, twee jaar na de dood van Senna, stapte Patrese toch weer in een F1-bolide. Williams gaf de Italiaan een speciale test op Silverstone als bedankje voor al zijn bewezen diensten voor de renstal.