GPToday TV-gids: Zomerstop in de F1, IndyCar in Nashville

F1 en de meest andere (support-)series in Europa liggen stil de komende weken. Overzees gaat echter het racespektakel door en DTM is de uitzondering op de regel.

De IndyCar is dit weekend in Nashville. Op zaterdag is de kwalificatie o​​​​m 20:45 uur. De Big Machine Music City Grand Prix is zondag om 18:30 uur.

Het langeafstandsracen in de IMSA met onder andere Renger van der Zande en Tijmen van der Helm in het deelnemersveld is op Road America. De wedstrijd begint zondag 17:00 uur.

De NASCAR Cup Series ​mag in bovenstaande opsomming niet ontbreken. Die is ook op zondag en begint ​20:30 uur.

De wedstrijden in de DTM zijn 13:10 uur op zaterdag ​ en zondag op de Nürburgring. Thierry Vermeulen, zoon van Max Verstappens manager Raymond Vermeulen, is van de partij in deze klasse.