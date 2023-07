Wat gebeurde er nog meer op de zaterdag in Spa

De Formule 2 en 3 kwamen op de zaterdag ook in actie. Richard Verschoor kreeg na afloop een bittere pil te verwerken en tijdens de F3 was er meer geel als groen.

Formule 3 - Sprint

Van Amersfoort Racing Caio Collet won vanaf de vierde plaats op de grid op een nat Spa-Francorchamps. De race werd maar twee ronden onder groen gereden vanwege door de vele neutralisaties na meerdere incidenten.

Vamooo Caio! 🏆🇧🇷 Another win in the bag for the Brazilian driver 👊 ___Escaped_link_64c58af0e65ef___ #F3 @caiocollet pic.twitter.com/2VIjZLbYMb

Collet aan het einde van ronde 1 de leiding over van Taylor Barnard, die tweede werd. PREMA-coureur Paul Aron van Racing voltooide het podium als derde.

Kampioenschapsleider Gabriel Bortoleto en uitdager Josep María Martí slaagden er beiden niet in om te finishen.

Aangezien het minimum van twee raceronden niet werd afgelegd zonder tussenkomst van de Safety Car, zou er geen punten toegekend worden voor de race volgens het reglement. Tegen einde van de middag besloot de FIA toch om punten uit te delen.

Daarom zal Collet de maximale 11 punten scoren voor zijn overwinning en snelste ronde. Taylor Barnard en Paul Aron nemen respectievelijk negen en acht punten in de tas mee.

De beslissing valt goed voor Zak O'Sullivan, die zeven punten zal inhalen op nummer één in de stand Bortoleto. De twee staan ​​36 punten van elkaar.

Formule 2 -Sprint

Enzo Fittipaldi boekte eindelijk een langverwachte eerste overwinning in de Formule 2. De coureur van Rodin Carlin spaarde zijn medium banden tot het einde toe en kon daardoor Richard Verschoor op het allerlaatst nog inhalen, die tweede werd maar later gediskwalificeerd.

The moment that Enzo Fittipaldi clinched the lead from Verschoor to achieve his maiden Formula 2 win! 🏆👏#BelgianGP #F2 @enzofitti pic.twitter.com/utwPib9xbO