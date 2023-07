Wat gebeurde er nog meer op de zondag?

In de vroege ochtend waren de Formule 2, Formule 3 en in de middag kwam de Porsche Supercup in actie op de Hungaroring.

In de F3 was Williams-junior Zak O'Sullivan in de hoofdrace de overwinnaar.

LIGHTS. TO. FLAG! 🏁@ZakOSullivan dominates the Feature Race in Hungary to lead home a @PREMA_team 1-2 finish! 🏆___Escaped_link_64bd852a559f3___ ___Escaped_link_64bd852a559f4___ pic.twitter.com/k1uL74y5Ox — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_64bd852a559f6___

Tijdens een eneverende wedstrijd bleef O'Sullivan teamgenoot Dino Beganovic voor en ze zorgden samen voor dubbelslag voor PREMA. Oliver Goethe voor Trident werd derde.

Confirming your provisional Feature Race top 10! 📈___Escaped_link_64bd852a559f7___ #F3 pic.twitter.com/fWBH2RfKvX — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_64bd852a559fa___

Bij de Formule 2 won Jack Doohan vanaf pole zonder al te veel problemen. De Red Bull-junior finishte voor kampioenschapsleider Frederick Vesti en Victor Martins. Richard Verschoor pakte het laatste puntje met een tweede plaats.

Feature Race ✅



Your provisional top 10! ✨



Full result: https://t.co/qLgyAl7LUL___Escaped_link_64bd852a559fc___ ___Escaped_link_64bd852a559fd___ pic.twitter.com/wfxRJcZ2tr — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_64bd852a559ff___

Door de tweede plaats loopt Vesti verder uit in de stand en heeft nu een gat van elf punten naar nummer twee Théo Pourchaire.

The gap now stands at 1⃣1⃣ points up top 👀#HungarianGP #F2 pic.twitter.com/w1QLZbZmmO — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_64bd852a55a03___

In de Porsche Cup won Harry King. Beste Nederlander was Larry ten Voorde met P4. In de strijd om de titel blijft Bastian Buus, die derde werd, met zeven punten voorsprong op King de leider. Ten Voorde staat derde met tien punten achterstand.