Horner: Ricciardo richt pijlen op terugkomst naar Red Bull in 2025

Aankomend weekend zal Daniel Ricciardo zijn terugkomst in de Formule 1 maken. De Australier zal bij het zusterteam van Red Bull, AlphaTauri, gaan aansluiten, maar wat ambitie betreft kan Yuki Tsunoda's nieuwe teamgenoot er nog wel een schepje bovenop doen. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen en achtvoudig Grand Prix-winnaar heeft volgens Red Bull-teambaas Christian Horner namelijk zijn zinnen gezet om in 2025 de opstap terug naar het hoofdteam te gaan maken.

Het heeft maar zeven ronden geduurd om Red Bull-teambaas Christian Horner en adviseur Dr. Helmut Marko te overtuigen. Daniel Ricciardo, reserve- en testcoureur voor de Oostenrijkse renstal, mocht na afloop van de Britse Grand Prix in de RB19 van Max Verstappen en Sergio Pérez gaan instappen om aan de Pirelli-bandentest deel te nemen. De topman van Red Bull meent dat de test op het legendarische circuit sowieso al een basis zou kunnen zijn geweest om De Vries in de nabije toekomst te ontslaan, maar dat de snelle pace van Ricciardo hen al vroeg op de testdag wisten te overtuigen.

Maar zijn volledige potentie wist de Australiër sinds zijn comeback bij Red Bull niet meteen te ontgrendelen, vertelt Horner. "Toen hij bij ons terugkwam, herkenden wij Daniel (Ricciardo) niet meer. Een paar dagen na Abu Dhabi vorig jaar stapte hij in de simulator, en dat was één grote ramp, omdat hij een flink aantal slechte gewoontes met zijn vorige engineer (bij McLaren) had opgepikt. De afgelopen maanden hebben we eraan gewerkt om hem die gewoontes weer af te leren. Met elke sessie werd hij weer beter. Je kon zien dat zijn zelfvertrouwen groeide en dat hij op dezelfde pace kwam als onze coureurs."

En vanuit de simulator, wist Ricciardo de snelheid vervolgens ook op het circuit te laten zien. Horner: "De test was extreem indrukwekkend. Hij had nog nooit in deze auto gereden, en had überhaupt al zeven maanden lang niet in een Formule 1-auto gereden. Tijdens zijn derde of vierde ronde zat hij al binnen een seconde van wat onze (fulltime) coureurs konden rijden. Terwijl zijn zelfvertrouwen door bleef groeien, zat hij op vergelijkbare banden in ronde zeven een tijd neer die hem (bij de Britse GP) op de voorste startrij had geplaatst. Dat was zeer indrukwekkend."

Ricciardo zal het Formule 1-seizoen bij AlphaTauri gaan afmaken, maar voor hem (en Red Bull) is the sky the limit. "Momenteel hebben we alleen maar wat geregeld tot het einde van dit seizoen. We hebben hem tot eind december aan AlphaTauri uitgeleend. Het is logisch dat Max (Verstappen) en Checo (Pérez) ook volgend jaar onze coureurs zijn, maar het is altijd goed om een talent als reserve te hebben. Ik denk dat Daniel naar AlphaTauri kijkt als een soort auditie voor een Red Bull-stoeltje in 2025. Dat is zijn gouden doelstelling. En ik denk dat hij ziet dat een opstap als fulltime coureur bij AlphaTauri de beste route is voor zijn missie voor 2025."