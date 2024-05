Verstappen evenaart record van Senna: "Had ik niet verwacht!"

Het leek erop dat de kwalificatie in Imola enorm spannend zou worden. De verschillen waren klein, en Max Verstappen worstelde met zijn RB20. In de kwalificatie liet Verstappen zijn spierballen rollen, en greep hij de pole position. Hij was blij, en trots op het feit dat hij het record van de meeste poles op rij evenaarde.

Verstappen evenaarde het record van de legendarische Ayrton Senna. De Braziliaan overleed dertig jaar geleden bij een crash in Imola, waardoor het een nog specialer moment was. Verstappen moest vechten voor deze pole position, want hij had tot nu toe een rampzalig weekend. In de vrije trainingen bleef hij ver achter op zijn concurrenten, en kookte hij haast over van frustratie.

Trots

In de kwalificatie liep het allemaal net iets beter, en dat zorgde voor mooie tijden. Verstappen greep pole en aan interviewer van dienst Davide Valsecchi liet hij weten daar enorm blij mee te zijn: "Het was tot nu toe echt een moeilijk weekend, zelf vanochtend hadden we het lastig. Ik ben enorm blij met de pole, dat had ik echt niet verwacht. We hebben voor de kwalificatie een paar dingen aangepast, en daardoor voelde het beter aan. Ik kon harder pushen. Deze baan is trouwens echt ongelooflijk, als je hier op de limiet zit, zit je vlakbij het grind. Ik raakte het grind ook!"

Senna

Verstappen pakte zijn achtste pole position op rij, en daarmee evenaarde hij het record van de legendarische Ayrton Senna. Verstappen vond dat enorm bijzonder: "Dit is een geweldige start van het jaar, en het is enorm speciaal. Hij overleed hier dertig jaar geleden, dus ik ben heel blij met de pole. Dat is een mooi eerbetoon aan hem. Hij was een geweldige coureur, vooral in de kwalificaties."