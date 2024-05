Piastri trots op tweede tijd, maar moet vrezen voor straf

Oscar Piastri liet in Imola weer eens zien wat hij in zijn mars heeft. De Australiër kon de strijd aangaan met Max Verstappen, en hij reed de tweede tijd. Hij moet zich wel melden bij de stewards voor een moment in Q1, maar hij was in ieder geval tevreden met zijn resultaat.

Piastri lette aan het einde van het eerste kwalificatiegedeelte niet goed op. De Australiër had niet door dat Kevin Magnussen eraan kwam, en hij zat hem dwars. Het zorgde ervoor dat Magnussen wat tijd verloor, en dat kan Piastri een straf opleveren. In de andere twee delen van de kwalificatie zag het er goed uit voor Piastri. Hij kon Verstappen bijhouden, en het verschil was uiteindelijk klein.

Na afloop van de kwalificatie was Piastri heel erg tevreden met zijn resultaat. De Australiër is benieuwd of hij morgen kan strijden met Max Verstappen, en hij sprak zich uit bij interviewer van dienst Davide Valsecchi: "Het ging best goed, de laatste bocht is hier best lastig, dus het is heel moeilijk om een goede rondetijd neer te zetten. Ik ben dus heel erg blij. Ik voel me al comfortabel in de auto sinds we gisteren de garage uitreden. We zaten dicht bij de pole, dus ik ben blij. Het is al eventjes geleden dat we hier stonden."