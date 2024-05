Norris glundert: "De verschillen hier zijn klein"

Het team van McLaren kende een goede kwalificatie in Imola. Oscar Piastri noteerde de tweede tijd, en Lando Norris maakte het feestje compleet met de derde tijd. Norris was na afloop zeer tevreden met zijn resultaat, en hij is blij dat de verschillen nu klein lijken te zijn.

Norris verkeert in een goede vorm. De Brit won twee weken geleden de Grand Prix van Miami, en hij wil dat hier vanzelfsprekend gaan herhalen. Norris zat er goed bij in de kwalificatie, en zijn achterstand op Verstappen was op geen enkel moment echt groot. Norris moest een beetje toegeven op zijn teamgenoot Oscar Piastri, maar hij was wel weer sneller dan de veelbelovende Ferrari's.

Na afloop was Norris een tevreden man. Hij had een grote grijns op zijn gezicht en hij legde zijn gevoelens uit bij de microfoon van de enthousiaste interviewer van dienst Davide Valsecchi: "De derde plek is zeker niet slecht. Er zit slechts een tiende tussen ons en de pole. De verschillen zijn klein, en tot nu toe is het een goed weekend voor ons. Oscar heeft het geweldig gedaan, en dat geldt ook voor Max. Ik heb er zin in, en ik kan niet wachten op de dag van morgen. We komen dichter bij. Het is fijn dat we voor de Ferrari's staan, dus morgen wordt leuk."