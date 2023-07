Marko verklaart ontslag De Vries: "Waarom wachten als je geen verbetering ziet?"

Gisteren maakte het team van AlphaTauri bekend dat ze Nyck de Vries hebben ontslagen en dat Daniel Ricciardo zijn vervanger is. De Vries kende een teleurstellende seizoenstart en Red Bull-adviseur Helmut Marko besloot in te grijpen. Volgens de Oostenrijker was er geen reden om nog langer te wachten.

De Vries zou dit jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 gaan rijden. De Nederlandse coureur debuteerde vorig jaar in de sport als invaller bij Williams op het circuit van Monza. Hij eindigde daar direct in de punten en werd vervolgens gecontracteerd door AlphaTauri voor 2023. Dit seizoen wist hij geen enkel punt te scoren en was Marko zeer kritisch. De Vries moest verbetering laten zien, maar dat gebeurde niet.

Monza

Eén dag na het ontslag van De Vries reageert Helmut Marko op de zaak. De Oostenrijkse adviseur legt aan De Telegraaf uit hoe de vork in de steel steekt: "We hebben Nyck aangetrokken omdat hij vorig jaar geweldig presteerde in Monza. We hadden verwacht dat hij dit jaar minimaal gelijkwaardig zou zijn aan zijn teamgenoot Tsunoda, maar dat was niet het geval. Eigenlijk was hij altijd drie tienden tot een seconde langzamer. We zagen geen verbetering."

Geen verbetering

Marko constateert dat de ervaren De Vries geen echt rookie meer was en dat hij geen enkele superronde heeft gereden. De Oostenrijker besloot daarom in te grijpen voordat de eerder vastgestelde deadline was bereikt: "We moesten iets doen. Waarom zouden we nog wachten en wat maken twee race extra nog uit als je geen verbetering ziet? Nyck is echt een heel prettige jongen, maar de snelheid was er gewoon niet."

Ricciardo

Marko heeft besloten dat De Vries wordt vervangen door Daniel Ricciardo. De Australiër was dit jaar de derde coureur bij Red Bull Racing en beschikt volgens Marko wel over de juiste snelheid: "Zijn rondetijden waren competitief op de drie verschillende compounds. Als Ricciardo de snelheid niet had gehad, dan hadden we iets anders moeten overwegen. AlphaTauri staat laatste in de tussenstand, dus we moesten iets doen om iets teweeg te brengen. Dat gebeurt vaak na een coureurswissel. Ricciardo brengt nieuwe energie naar het team."