Wat gebeurde er nog meer op de zaterdag?

In autosportland is er naast een eneverende F1-kwalificatie weer veel gebeurd op de zaterdag.

We beginnen met een rijderstip over een 16-jarige coreur uit Noorwegen. De naam? Martinius Stenshorne. Deze Wikipedia-loze coureur van het Alpine-junior-programma steelt de show in het Formula Regional European Championship by Alpine. De debutant heeft zaterdagmiddag gewonnen op Mugello en staat 12 punten los op Mercedes-pupil Andrea Kimi Antonelli in het kampioenschap. Zondag staat de tweede wedstrijd in Italië op het programma.

Een klasse erboven, de Formule 3, was vanochtend al aan de beurt met de sprintrace op Silverstone. Franco Colapinto behaalde zijn eerste raceoverwinning van het seizoen. De coureur van MP Motorsport maakte een snelle start en hield zijn hoofd koel in sterk wisselende weersomstandigheden en profiteerde van fouten vooraan. Gabriel Bortoleto pakte de tweede plaats en scoorde belangrijke punten voor het kampioenschap. Christian Mansell, geen familie van F1-wereldkampioen Nigel Mansell, reed naar zijn eerste Formule 3-podium met Campos Racing. Zondagochtend is de hoofdrace.

Your Top 10 from the Sprint Race! 馃嚞馃嚙___Escaped_link_64a9d21e3a26f___ #F3 pic.twitter.com/oZ1FHeWpN0 — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_64a9d21e3a274___

In de Formule 2 was kampioenschapsleider Frederik Vesti de beste in een verregende sprintrace op Silverstone om zijn derde overwinning van 2023 te pakken. De PREMA Racing-coureur was een klasse apart, hij versloeg Théo Pourchaire met meer dan 13 seconden en de ART Grand Prix-coureur werd als tweede afgevlagd. Jack Doohan werd derde na een goed gevecht met Oliver Bearman. Richard Verschoor werd achttiende. Zondagochtend is de hoofdrace.