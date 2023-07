Verstappen hamert op FIA en F1 na zien simulatordata 2026-auto's: "Ziet er slecht uit"

Max Verstappen heeft een duidelijke mening richting de FIA gestuurd wat betreft de nieuwe regelementen die de Formule 1 vanaf 2026 in de spor wil gaan introduceren. De tweevoudig wereldkampioen waarschuwt dat de aankomende generatie F1-auto's voor veel problemen kunnen gaan zorgen.

In voorbereiding op de nieuwe regelementen voor het jaar 2026, heeft onder andere Max Verstappen al het een en ander op de simulator kunnen uitproberen. Volgens de Nederlander zien de huidige set regels die vanaf 2026 in de sport geïntroduceerd zullen worden er niet al te best uit. De Red Bull-coureur waarschuwt namelijk dat de auto's zwaarder zullen worden, waardoor het inhalen en racen moeilijker gemaakt zal worden, en dat het geplande automatische dragsysteem voor onnodige problemen voor de coureurs zal genereren.

Naast de bovenstaande lijst van problemen, meent Verstappen ook dat de nieuwe regels te veel focus leggen op het belang van het ontwerp van de power unit, ten opzichte van andere aspecten de auto. “Volgens mij is het problematisch dat het meer een ICE (Internal Combustion Engine – oftewel interne verbrandingsmotor) competitie zal worden. Als in, het team dat de meest krachtige motor in de auto heeft, zal het grootste voordeel ten opzichte van de rest hebben. Naar mijn idee hoort dat niet zo in de Formule 1. Je creert dan een grote ontwikkelingsoorlog tussen de fabrikanten, en dan zal het weer ontzettend veel geld gaan kosten om hier en daar een paar pk's extra te vinden. Het zou juist het tegenoverstelde moeten zijn”, meent Verstappen.

Na het zien van de simulatordata is de Nederlander niet te spreken over hoe het racen er vanaf 2026 uit gaat zien: "Ik heb het er al met m'n team over gehad, het ziet er slecht uit. Als je bijvoorbeeld vol gas over het rechte stuk op Monza zou gaan, dan moet je met die nieuwe regels al vier- of vijfhonderd meter voor het rempunt in versnelling terugschakelen, omdat je dan sneller bent. Zo zou het niet moeten zijn."

De Formule 1 is heel wat van plan met haar nieuwe krachtbronregels voor 2026. De power units vanaf dat jaar zullen 50% aan performance moeten krijgen van zowel een interne verbrandingsmotor, als een elektronisch systeem. Om aan de hoge eisen van de sport te kunnen voldoen, is de Formule 1 van plan om automatische dragsysteems in de auto's te introduceren, om zo de luchtweerstand van de openwielbolides te verminderen. Opnieuw een onderdeel waar de FIA en de F1 de plank mis zullen slaan, denkt Verstappen.

"Die auto's zullen waarschijnlijk veel minder drag hebben, en dus zal het moeilijker worden om op de rechte stukken in te kunnen halen. Je hebt dan wel die op zichzelf bewegende aerodynamica, maar die kan je zelf niet besturen, dat doet het systeem voor jou. Dat zal het denk ik heel ongemakkelijk maken om die auto te besturen. Ik heb veel meer de voorkeur om alles zelf in de hand te houden. Zoals dat als je bijvoorbeeld achter iemand rijdt, je kan inschakelen of je voor of achter meer grip wil hebben, dat soort dingen. Als een systeem dat automatisch voor jou gaat doen, dan slaan we met z'n allen de verkeerde richting in."

De chassisregels voor 2026 zijn nog niet bevestigd, maar het is al wel duidelijker dat de nieuwe krachtbronnen vanaf dat seizoen zwaarder zullen worden: "Het gewicht gaat weer omhoog, en ook daar moeten we echt naar gaan kijken. 2026 komt snel dichterbij. Als ik naar de cijfers en data kijk, dan ziet het er niet goed uit. Ik ben er niet tevreden mee", concludeert Verstappen.