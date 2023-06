Wolff ontkent Red Bull-geruchten over Schumacher

Het team van Mercedes is enorm onder de indruk van de prestaties van reservecoureur Mick Schumacher. De Duitser brengt dit seizoen veel tijd door op de simulator en werkte een dag van de bandentest in Barcelona af. Teambaas Toto Wolff is op zoek naar een zitje voor Schumacher, maar geeft aan dat hij niet met Red Bull heeft gesproken.

Wolff steekt niet onder stoelen of banken dat hij onder de indruk is van de prestaties van Schumacher. De jonge Duitser kreeg afgelopen jaar geen nieuw contract bij Haas en vertrok ook bij de juniorenploeg van Ferrari. Mercedes contracteerde de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher vervolgen als reservecoureur. In die rol maakt hij veel indruk.

In Duitsland gingen er geruchten rond over mogelijke gesprekken tussen Wolff en Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff. Deze gesprekken werden vervolgens bevestigd door Helmut Marko. Volgens Wolff klopt er niets van dit verhaal en eerdere geruchten. Bij Motorsport.com ontkent hij de verhalen: "Ik heb nooit met de Red Bull-top gesproken over een plek voor Mick, zoals Helmut heeft gezegd. Als ik iets goeds over Mick kan zeggen, dan zal ik dat doen. Uiteindelijk is het aan elk team om te beslissen over de coureurs en ik heb onze contracten met deze teams altijd gerespecteerd."