Marko haalt uit naar Wolff: "Jammer dat hij politieke spelletjes speelde"

Mick Schumacher fungeert dit seizoen als reservecoureur van het team van Mercedes. De Duitser kreeg vorig jaar geen nieuw contract bij Haas en trok daarna naar Mercedes. Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert Schumacher een racezitje te bezorgen, maar Helmut Marko zit daar niet bepaald op te wachten.

Wolff sprak zich in de afgelopen maanden zeer positief uit over Schumacher. De Duitse coureur rijdt veel meters op de simulator en mocht in Spanje een dag van de de bandentest voor zijn rekening nemen. Wolff was onder de indruk van de prestaties van Schumacher en probeert hem dan ook een zitje te geven bij een ander team. Zo probeerde hij hem eerder aan de man te brengen bij Williams.

Politieke spelletjes

Volgens Sport1 heeft Wolff gesproken met Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff over een mogelijk zitje voor Schumacher bij vermoedelijk AlphaTauri. Red Bull-adviseur Helmut Marko zit hier echter niet op te wachten. Marko ontkent de verhalen niet in gesprek met Sport1: "Dat kwam inderdaad naar voren tijdens een meeting. Het is jammer dat meneer Wolff op datzelfde moment politieke spelletjes met de FIA aan het spelen was tegen ons. Toen hebben we dat onderwerp gelijk van tafel geveegd."

Verantwoordelijkheid

Marko geeft aan dat hij ook helemaal niet zit te wachten op de komst van Schumacher. Volgens de Oostenrijker heeft Red Bull helemaal geen coureur zoals Schumacher nodig. Hij is duidelijk: "Waarom zouden wij Schumacher uitkiezen? Hij is een Mercedes-coureur, meneer Wolff moet de verantwoordelijkheid voor hem nemen. Als hij zoveel aan Schumacher moet denken, waarom laat hij hem dan niet rijden voor een klantenteam zoals Williams?"