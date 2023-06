Hülkenberg verliest tweede plek en krijgt drie plaatsen gridstraf

Een fikse domper voor Nico Hülkenberg in Canada. Hij reed een zeer sterke kwalificatie en leek vlak voor de rode vlag de tweede tijd te hebben gereden. Maar niets bleek minder waar toen hij zich bij de stewards moest melden. Ze zagen een overtreding bij de rode vlag en gaven hem drie plaatsen gridstraf.

Volgens de stewards had Hülkenberg net zijn snelle ronde afgesloten op het moment dat de rode vlag werd gezwaaid vanwege de crash van Oscar Piastri. Hij begon aan een nieuwe pushlap en was al ruim sneller dan zijn deltatijd toen de rode vlag werd gezwaaid. Hij ontvangt ook een strafpunt op zijn superlicentie. Fernando Alonso neemt de tweede startplaats over van Hülkenberg.