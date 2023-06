Sainz krijgt gridstraf van drie plaatsen voor blokkeren Gasly

Carlos Sainz moest zich vanavond bij de stewards melden voor het blokkeren van Pierre Gasly in het eerste deel van de kwalificatie. De Spanjaard leek zich van geen kwaad bewust te zijn, maar de stewards trapten daar niet in. Het gevolg: een gridstraf van drie plaatsen voor de race van morgen.

De stewards luisterden naar de verhalen van zowel Sainz als Gasly. Sainz gaf aan dat hij niet had verwacht dat Yuki Tsunoda hem zou inhalen in bocht 13 waardoor hij later op het gas ging. De stewards waren van mening dat Sainz daarna de mist in ging bij het maken van een keuze ten opzichte van Gasly.