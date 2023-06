Autosport TV-gids: Kiezen of delen met F1 en IndyCar

Het komt niet vaak voor dat de races van de Formule 1 en IndyCar tegelijkertijd worden afgewerkt. Voor de ware autosportliefhebber is het kiezen of delen.

De Formule 1 rijdt net als de Amerikaanse tegenhanger in Noord-Amerika, iets meer dan 1400 kilometer van elkaar vandaan. De koningsklasse is tussen alle Europese stops neergestreken in Canada op het befaamde circuit Circuit Gilles Villeneuve met de beruchte Wall of Champions.

Op de zaterdag rijden de beste coureurs van de wereld nog een derde vrije training. Die start om 18:30 uur Nederlandse tijd. Hopelijk heeft de organisatie de problemen met de tv-camera's definitief opgelost.

De eerste graadmeter voor coureurs en teams is tijdens de kwalificatie. Die begint op een ongebruikelijk laat tijdstip voor ons Hollanders, namelijk om zaterdag 22:00 uur Nederlandse tijd.

De Grand Prix op zondag is ietsjes eerder. De groene vlag wordt gezwaaid om 20:00 uur Nederlandse tijd. De sessies zijn te volgen via ViaPlay of F1TV.

Een half uurder op zondag, om 19:30 uur, gaat Rinus 'VeeKay' van Kalmthout op jacht naar succes op zijn favoriete Road America, het Spa-Francorchamps van de Verenigde Staten. Dan is de Sonsio Grand Prix of Road America. Die race is te volgen op een van de sportkanalen op ZiggoSport.

De rijders van de toekomst in F2 en F3 hebben een weekendje vrij. Toch zijn er jonge talenten ergens anders actief. Op de Hungaroring in Budapest is het Formula Regional European Championship by Alpine. De eerste ontmoeting is op zaterdag 13:20 uur Nederlandse tijd en op zondag de tweede om 16:30 uur. De wedstrijden zijn te volgen op YouTube via het officiële kanaal van FRECA.