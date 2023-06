Newey koos voor familie in plaats van Ferrari

Het is algemeen bekend dat het team van Ferrari in het verleden meerdere pogingen ondernam om Adrian Newey binnen te halen. De Britse topontwerper is al jarenlang belangrijk voor Red Bull Racing en geeft aan blij te zijn bij de Oostenrijkse renstal. Hij heeft nu duidelijkheid gegeven over de interesse van Ferrari.

Newey zal voorlopig niet gaan vertrekken bij het team van Red Bull Racing. De Britse topontwerper tekende recent een nieuw contract. Red Bull profiteert van de diensten van Newey, ook dit jaar is de Oostenrijkse renstal met Max Verstappen weer zeer succesvol. Newey was in het verleden ook al succesvol bij de teams van Williams en McLaren, ook toen was Ferrari geïnteresseerd.

Newey geeft toe dat hij vaker heeft gesproken met Ferrari over een mogelijke overstap. De Brit koos echter nooit voor de Italiaanse renstal. In gesprek met Sky Sports legt Newey het uit: "In het verleden heb ik gesprekken gevoerd met Ferrari. De verleiding was altijd groot, ook omdat het zo'n legendarisch merk is. In 1993 en 1997 was de verleiding het grootst, in dat laatste geval stapte in van Williams over naar McLaren. Het was een enorm lastige keuze. Mijn kinderen waren nog jong en ik wist niet hoe ze het op een Italiaanse school zouden doen. Als ik die keuze had gemaakt, dan moest ik met mijn gezin naar Italië verhuizen."