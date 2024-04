Newey deelt toekomstvisie: "Balans tussen spektakel en verantwoordelijkheid"

De regels in de Formule 1 gaan in de komende jaren op de schop. In 2026 worden er nieuwe technische en motorische regels geïntroduceerd. Red Bull-ontwerper Adrian Newey denkt dat het het beste is om op zoek te gaan naar een balans tussen spektakel en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De nieuwe motorregels voor 2026 zijn al maanden het onderwerp van gesprek. De regels hebben ervoor gezorgd dat Honda, Ford en Audi zich hebben verbonden aan teams, maar aan de andere kant vraagt men zich af of deze regels wel voor genoeg spektakel zorgen. De discussies zullen nog wel even worden gevoerd, maar pas in 2026 weet men echt hoe het zal gaan. Tot die tijd blijven er veel vraagtekens bestaan.

Motoren

Red Bull-ontwerper Adrian Newey wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. De Brit wordt door Motorsport.com gevraagd welke kant de sport op moet gaan: "Ik denk dat de meeste mensen vanuit het oogpunt van spektakel zouden zeggen dat we terug moeten gaan naar een V10 met een hoog toerental en natuurlijk aanzuiging. We verlangen allemaal een beetje naar die V10's en zelfs naar de V8's uit de jaren nul. Maar die zijn natuurlijk niet zuinig. Je moet een balans zien te vinden tussen spektakel en maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook al is de vervuiling die door de sport zelf wordt veroorzaakt, in werkelijkheid heel klein."

Chassis

Volgens Newey leveren de bezoekers van de races verreweg de grootste bijdrage aan vervuiling. De Red Bull-ontwerper kijkt wel wat er moet gebeuren als men voor efficiëntie gaat: "Dan bouw je een relatief stille krachtbron, omdat lawaai eigenlijk gelijk staat aan inefficiëntie. Dan het chassis, voor mij moet die klein en licht zijn, de auto's zijn erg groot geworden. Dat is de basis. Je kunt vervolgens discussiëren over hoe snel een auto moet zijn. Je moet tevens niet vergeten dat het er op de televisie op lijkt dat de auto's niet snel zijn. Kijken naar een matige auto is niet heel opwindend, auto's moeten echt snel zijn om op de televisie snel over te komen."