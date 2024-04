Newey kritisch op 2026-regels: "Alleen fabrikanten willen dit"

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Het is de bedoeling dat er dan een gelijke verdeling zal zijn tussen vermogen uit elektrische componenten en de verbrandingsmotor. Volgens Adrian Newey willen alleen de motorfabrikanten deze verdeling.

Het is al geruime tijd duidelijk dat de regels in 2026 compleet gaan veranderen. Niet alleen de motorische reglementen gaan op de schop, ook het technische reglement zal helemaal worden aangepast. De nieuwe motorregels waren in de afgelopen maanden het onderwerp van gesprek. Niet iedereen is hier een groot fan van, want men vreest dat de auto's hierdoor niet op volle snelheid kunnen rijden. Wel hebben ze met de nieuwe motorregels de aandacht getrokken van nieuwe fabrikanten.

Marketingmensen

Red Bull Racing gaat vanaf 2026 samenwerken met Ford. Ze zullen gezamenlijk een krachtbron gaan ontwikkelen, en de verwachtingen zijn hoog. Red Bull-ontwerper Adrian Newey is in gesprek met Motorsport.com kritisch op de gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en vermogen uit de verbrandingsmotor: "Ik denk dat zelfs de FIA zal erkennen dat alleen de motorfabrikanten dit willen. Vooral de marketingmensen zouden dat gezegd hebben en ik begrijp dat wel. Ze zien dat de Formule 1 een interessant platform kan zijn voor hen om technologieën te ontwikkelen."

Straatauto's

Newey gaat ervan uit dat de fabrikanten willen profiteren van de ontwikkelingen in de Formule 1. De Brit denkt echter niet dat ze alles zomaar kunnen overnemen voor normale auto's: "Wat wij nodig hebben is heel anders dan wat een normale straatauto nodig heeft. De chemische samenstelling en mogelijk ook de constructie van de accu moet heel anders zijn. Het risico bestaat dus dat onze techniek niet geschikt is voor de weg. Misschien is dat ook niet belangrijk voor hen. Het belangrijkste is dat ze het idee hebben dat deze sport relevant kan zijn. Maar dat zullen de fabrikanten nooit toegeven."