Aston Martin ontkent stevige Newey-geruchten

Red Bull-topontwerper Adrian Newey werd in de afgelopen weken meermaals in verband gebracht met een transfer. Het team van Ferrari werd genoemd en Aston Martin zou hem zelfs al een aanbod hebben gedaan. Volgens Mike Krack klopt daar echter helemaal niets van.

De onrust binnen Red Bull zorgt ervoor dat meerdere kopstukken in verband worden gebracht met een overstap naar een ander team. Vooral Newey zou gewild zijn. De Britse ontwerper wordt gezien als één van de beste mensen in zijn beroepsgroep, en hij wordt al jaren in verband gebracht met een overstap. In de afgelopen weken werd Ferrari meermaals genoemd, maar later meldde Motorsport.com dat het team van Aston Martin een aanbod bij Newey op tafel zou hebben gelegd.

Aston Martin-teambaas Mike Krack werd in Japan geconfronteerd met de Newey-geruchten van afgelopen week. De Luxemburgse teambaas wordt door Sky Sports gevraagd of de verhalen kloppen. Zijn antwoord is duidelijk: "Nee! We hebben al een heel erg sterk technisch team met Dan Fallows, Tom McCullough, Luca Furbatto en we krijgen in de komende periode ook nog gezelschap van Bob Bell." Newey is dit weekend gewoon aanwezig in Suzuka en hij zit weer op de pitwall van Red Bull. In Australië was hij afwezig, maar dat komt door het feit dat hij niet elk weekend op de circuits is.