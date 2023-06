Magnussen wint prijs voor 'inhaalactie van de maand'

Kevin Magnussen heeft zijn eerste individuele prijs van het seizoen gewonnen. De Deense Haas-coureur heeft volgens de fans namelijk de mooiste inhaalactie van de maand mei gemaakt. Sinds dit jaar wordt hiervoor elke maand een prijs uitgereikt en Magnussen nam deze in ontvangst in Spanje.

Magnussen ontving de prijs voor zijn inhaalactie op Logan Sargeant in de Grand Prix van Monaco. In de krappe straten van het ministaatje wurmde Magnussen zijn wagen langs de Williams van Sargeant. Aangezien inhalen lastig is op het Monegaskische stratencircuit, werd de inhaalactie gezien als iets knaps. De fans waren het daar mee eens even beloonden Magnussen met deze prijs.

You votes mean that Kevin Magnussen is the @cryptocom Overtake of the Month award winner for May 馃弳



Congratulations, @KevinMagnussen 馃憦#F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/9a7K0lImnD