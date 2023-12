De Formule 1-coureurs van 2023: Kevin Magnussen, een flinke teleurstelling

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel vier: Kevin Magnussen, één van de grootste tegenvallers van het seizoen.

Naam: Kevin Magnussen (Denemarken, 5 oktober 1992)

Eindklassering 2023: negentiende

WK-punten: 3

Beste klassering: Tiende (Saoedi-Arabië, Miami & Singapore)

Gevoel

Kevin Magnussen zal niet met een goed gevoel op vakantie gaan. De Deense Haas-coureur presteerde dit jaar niet naar wens en hij werd zelfs verslagen door zijn teruggekeerde teamgenoot Nico Hülkenberg. Het duo wist van Haas geen stabiele renstal in de middenmoot te maken en dat kwam mede door de prestaties van Magnussen.

De Deense coureur keerde in 2022 uit het niets terug in de Formule 1. Haas had toentertijd een vervanger van de ontslagen Nikita Mazepin nodig en ze kwamen uit bij oude bekende Magnussen. De Deen keerde terug bij zijn oude liefde. Hij reed een aantal spectaculaire races en hij vernederde zijn toenmalige teamgenoot Mick Schumacher. De Duitser zakte volledig door de mand en hij werd de deur gewezen.

Hülkenberg

Dit jaar kreeg Magnussen te maken met Nico Hülkenberg als teamgenoot. De ervaren Duitser had sinds 2019 geen volledig seizoen meer gereden in de Formule 1 en de kritische volger vroeg zich af waarom Haas voor hem had gekozen. Het was dan ook de verwachting dat Magnussen zijn teamgenoot alle hoeken van de baan zou laten zien.

Niets bleek echter minder waar, want Hülkenberg was vaak veel beter. Op alle vlakken werd Magnussen afgetroefd. In de onderlinge duels in de races en de kwalificaties was Hülkenberg beter. De Duitser pakte ook nog eens meer punten én hij maakte minder brokken. Voor Magnussen zijn dat geen fijne statistieken.

Hij begon het jaar nog goed met een puntje in Jeddah en een mooie vierde startplaats in Miami. Maar verder reed hij nog geen deuk in een pakje boter. Vergeleken met 2022 ging het niet goed met Magnussen. Vorig jaar pakte hij nog 25 WK-punten, nu kwam hij niet verder dan een schamele drie WK-puntjes.

Presteren

Magnussen beschikt over een contract dat eind volgend jaar afloopt, dat betekent dat hij moet gaan presteren. Wat hij dit jaar liet zien was simpelweg niet genoeg en dat weet hij zelf ook. Wat ook niet mee zat, was dat Haas hem een rampzalige auto had gegeven. Vooral in de tweede seizoenshelft konden Magnussen en Hülkenberg helemaal niets voor elkaar spelen. De nieuwe update maakte de auto zelfs langzamer.

De omstandigheden zaten de Deen niet mee, maar het was ook niet zo dat de VF-22 een wonderbolide was. Het maakte daarnaast ook uit dat Magnussen vorig jaar te maken had met de onervaren en onzekere Mick Schumacher. Dit jaar vormde hij een duo met de ervaren Hülkenberg. Een coureur van hetzelfde kaliber.

2024

Magnussen moest hem eigenlijk naar huis rijden en laten zien wie de baas is. Dat deed hij echter niet en dat deed hem de das om. Volgend jaar moet hij vlammen, want anders kan zijn Formule 1-carrière zomaar definitief voorbij zijn. Haas heeft met Ferrari-protegé Oliver Bearman namelijk een sterke naam achter de hand. Alhoewel Haas het liefst niet voor rookies kiest, kunnen ze met Bearman wel weer rekenen op de diensten van een toptalent. Van Magnussen had iedereen dit jaar meer verwacht, 2024 moet zijn jaar worden.