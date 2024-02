Magnussen blij met 'echte' veranderingen bij Haas

Het team van Haas heeft een onrustige winter achter de rug. Na bijna tien jaar vertrok teambaas Günther Steiner en teameigenaar Gene Haas besloot hem te vervangen door Ayao Komatsu. Kevin Magnussen gaat Steiner missen, maar hij is heel erg blij met de doorgevoerde veranderingen.

Steiner speelde een belangrijke rol in de loopbaan van Magnussen. De Italiaanse teambaas haalde Magnussen tot twee keer toe naar Haas en dat zorgde vooral voor mooie prestaties in de tweede periode die in 2022 begon. Magnussen keerde toen enigszins verrassend terug in de sport, nadat Haas Nikita Mazepin de deur had gewezen in de winter. Vorig jaar had Haas een tegenvallend seizoen en Gene Haas besloot het contract van Steiner niet te verlengen.

Ayao Komatsu is sinds een maand de teambaas van Haas en Magnussen is daar enorm blij mee. De Deense coureur hoopt dat dit gaat bijdragen aan een weg omhoog. Hij legt zijn mening uit aan Reuters: "Ik ben echt dol op Günther, ik had in al mijn jaren bij Haas een geweldige tijd met hem, maar het is ook goed om verandering te zien. Dan heb ik het over echte verandering. Ik denk dat het geweldig is dat Ayao al wijst op een aantal olifanten in de kamer, zoals dat ons ontwikkelingsproces niet goed is. Het zijn zeker interessante tijden voor ons bij Haas."