Wolff reageert op keuze van Aston Martin voor Honda-deal vanaf 2026

Nu het officiële inmiddels al even bekend is dat Aston Martin vanaf 2026 Honda-krachtbronnen gaat gebruiken, deelt Toto Wolff zijn mening over de gemaakte beslissing van de concurrent.

Vanaf 2026 zal het Formule 1-team van Aston Martin Honda-motoren gaan gebruiken. De Britse renstal, dat voorheen als Force India en Racing Point door het leven ging, gebruikte sinds 2009 power units van Mercedes, maar gaat per ingang van de nieuwe motorreglementen de krachtbronnen van de Japanse automobielgigant gebruiken.

Toto Wolff, teambaas van het F1-team van Mercedes, deelt zijn kijk op de beslissing van Aston Martin: "Hun (Aston Martin) beslissing om van Mercedes naar Honda te wisselen heeft volgens mij niks met de power unit zelf te maken", begint Wolff. "Wat de performance betreft zijn we competitief, en daarnaast hebben ze altijd al hun ambities gehad dat ze volledig onafhankelijk willen zijn. Daar gaan ze nu voor."

"Ze hebben straks hun eigen power unit, hun eigen brandstofleverancier, ze bouwen een grote, nieuwe fabriek die in de komende maanden opgeleverd zal worden – en Lawrence (Stroll, teameigenaar Aston Martin) is altijd ambitieus. Als je ooit competitief wil worden en wereldtitels wil winnen, dan is het noodzakelijk dat je deze stap maakt", concludeert Wolff.