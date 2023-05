Ford-topman: Werkrelatie met Red Bull groeit 'sneller dan gedacht'

2026, het jaar waarin de Formule 1 nieuwe motorreglementen zal gaan introduceren, is nog ver weg, maar volgens Ford-topman Mark Rushbrook verloopt de werkrelatie met Red Bull nu al uitstekend. Rushbrook, de eindverantwoordelijke voor de sportieve prestaties van het Amerikaanse automerk, meent dat het partnerschap nu al ontzettend goed op gang begint te komen.

Eerder dit seizoen kondigde het Formule 1-team van Red Bull aan dat het vanaf 2026 met de Amerikaanse automobielgigant gaat samenwerken. Dit bijzondere nieuws is inmiddels al een paar maanden oud, en nu weet Mark Rushbrook, topman bij Ford, te delen dat de samenwerking met Red Bull voorspoedig verloopt.

"Ik durf te zeggen dat de relatie (met Red Bull) al sneller groeit dan we oorspronkelijk verwacht hadden. Het partnerschap verloopt zeer goed, en we maken al een zeer goede progressie. Wat ons betreft is bij wijze van spreken morgen al 2026, dus we zijn druk bezig om de samenwerking te verstevigen", meldt Rushbrook.