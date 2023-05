Ocon jubelt na podiumplek: "We hebben het geflikt"

Esteban Ocon is de grootste verrassing van het Monegaskische Grand Prix-weekend. De Franse Alpine-coureur kende gisteren al een zeer sterke kwalificatie en kwam vandaag als derde over de streep. Ocon hield de Mercedes van Lewis Hamilton achter zich en was uitzinnig van vreugde met zijn podiumplaats.

Ocon was in de kwalificatie al zeer snel en profiteerde daarna van de gridstraf van Charles Leclerc. De Fransman begon de race vanaf de derde plaats en hield in eerste instantie de jagende Carlos Sainz achter zich. De Spanjaard reed zelfs nog tegen de Alpine aan, maar wonder boven wonder bleef alles heel. Vervolgens hield hij ook de jagende Lewis Hamilton achter zich.

Na afloop van de race kwam hij vol vreugde aan bij het podium. Hij sprong in de armen van zijn monteurs en balde de vuisten in het zicht van de camera. Tegenover interviewer van dienst David Coulthard was de vreugde zeker nog aanwezig: "We hebben het gewoon geflikt! Het was een geweldig weekend van iedereen. We bleven de auto verbeteren en we hebben geen enkele misstap gezet. Zelfs toen we naar de inters gingen, ging dat heel goed. Het was eventjes geleden dat we op het podium stonden en ik hoop dat er nog veel gaan volgen!"