Wolff gunt Schumacher een zitje: "Kijken hoe de pace bij Williams is"

Mick Schumacher is sinds dit seizoen de reservecoureur van het team van Mercedes. Bij het team zijn ze onder de indruk van Schumachers prestaties en gunnen ze hem een plekje op de grid. Teambaas Toto Wolff geeft aan dat dit niet mogelijk is bij Mercedes, hij noemt zelf een ander team.

Schumacher kreeg eind vorig jaar geen nieuw contract bij zijn toenmalige werkgever Haas. De Duitser had een lastig seizoen achter de rug waarin hij veel brokken reed. Mercedes contracteerde hem en dit jaar speelt hij achter de schermen een grote rol bij het team. Ondertussen gaan er geruchten rond over een mogelijke exit van Logan Sargeant bij Mercedes-klantenteam Williams.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is zeer tevreden over de diensten van Schumacher. De Oostenrijkse teambaas gunt zijn derde coureur een zitje en spreekt zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Het is een lastige situatie. We zitten zelf vol, maar ik gun hem het zitje heel erg. Hij verdient dat gewoon. De situatie ziet er in 2024 ongunstig uit, maar in 2025 zullen er wel een paar deuren open gaan. We moeten zien hoe de pace bij Williams zal zijn, maar de situatie is niet duidelijk."