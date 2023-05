FIA voert per direct maximum snelheid in tijdens dubbele gele vlaggen

Autosportfederatie FIA heeft voor aankomend weekend in Monaco een opvallende regelwijzing doorgevoerd. De FIA heeft in de afgelopen periode namelijk gekeken naar wat er kan worden verbeterd op het gebied van de veiligheid. In Monaco zal het effect daar van te zien zijn, men heeft namelijk de regels omtrent de dubbele gele vlaggen aangepast.

De FIA heeft per direct de regels aangepast waarmee de coureurs flink rekening moeten houden. Tijdens een dubbele gele vlag moeten de coureurs vanaf nu rekening houden met een maximum snelheid op de delen van het circuit waar er met de dubbele gele vlag wordt gezwaaid. Deze regels gelden vanaf nu tijdens een (virtuele) Safety Car-fase.

De regels zijn aangepast omdat de coureurs zich tijdens een Safety Car-fase aan een bepaalde deltatijd moeten houden. In de praktijk betekent dat, dat coureurs verloren tijd terug kunnen winnen in de delen van het circuit waar er met de dubbele gele vlag wordt gezwaaid. Dat zou niet wenselijk zijn omdat er tijdens een dubbele gele vlag mogelijk marshalls op de baan kunnen lopen. Dat is nu verleden tijd, de FIA heeft deze beslissingen genomen na gesprekken met de coureurs en een uitgebreid onderzoek.