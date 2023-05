Franse minister steunt comebackplan Paul Ricard

Op de overvolle Formule 1-kalender ontbreekt dit jaar de Franse Grand Prix. In de voorgaande jaren werd de wedstrijd verreden op het circuit van Paul Ricard, maar het contract liep eind 2022 af. Een nieuw contract kwam er niet en in Frankrijk baalt men als een stekker. Men hoopt op een comeback en krijgt nu steun van de minister van sport.

De Franse Grand Prix werd in de afgelopen jaren verreden op het kleurrijke circuit van Paul Ricard. De races waren echter niet bepaald spannend en viel dit jaar van de kalender af. Men stelde oud-coureur Jean Alesi aan als de nieuwe president van het circuit en hij doet er alles aan om de Grand Prix terug te laten keren in zijn thuisland. Hij riep zelfs de regering op om zich met de zaak te bemoeien.

Domenicali

Die oproep heeft effect gehad, want de Franse minister van sport Amelie Oudea-Castera heeft zich nu uitgesproken over de Grand Prix. In gesprek met de krant Eco refereerde Oudea-Castera naar recente uitspraken van Formule 1 CEO Stefano Domenicali: "Ik denk dat het heel positief is dat de baas van de Formule 1 recent zijn verlangen naar een Franse Grand Prix heeft uitgesproken. We gaan daarom ook werken aan een roadmap."

Juiste mensen

Als het aan de Franse minister van sport ligt worden er op korte termijn gesprekken gevoerd met de kopstukken van de Formule 1. Ze ziet kansen: "We moeten hiervoor nu de juiste mensen aantrekken en daarvan hebben we er in Frankrijk genoeg rondlopen. Ik denk hierbij ook aan onze verkozen vertegenwoordigers. Ze moeten een goed project gaan ontwikkelen en de gesprekken aangaan met de leiders van de Formule 1."