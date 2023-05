Newey weigerde Ferrari-aanbod omdat hij niet naar Italië wilde verhuizen

Adrian Newey is al jarenlang belangrijk voor het team van Red Bull Racing. De Britse topontwerper verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull ondanks dat er veel interesse was van de concurrentie. Piero Ferrari geeft eerlijk toe dat zijn team Ferrari in het verleden probeerde Newey binnen te halen.

Newey is zeer belangrijk voor het team van Red Bull Racing. De Britse ontwerper was verantwoordelijk voor de kampioenswagens Sebastian Vettel en in een recenter verleden ook voor de wagens waarmee Max Verstappen wereldkampioen werd. Ook dit jaar is Red Bull weer oppermachtig in de koningsklasse van de autosport, Verstappen en Sergio Perez hebben tot nu toe alle Grands Prix gewonnen.

Ferrari probeerde in het verleden Newey binnen te halen. De Brit weigerde meerdere keren en Vice Chairman van Ferrari Piero Ferrari legt deze zaak uit in gesprek met zijn landgenoten van Autosprint: "Hij zei toen nee tegen Luca di Montezemolo en Jean Todt. Blijkbaar wilde hij helemaal niet naar Italië verhuizen, hij vindt het leuk om te wonen in zijn thuisland Engeland. Daarnaast heeft hij veel skills, maar hij doet het niet alleen. Hij heeft een enorm goed team rondom hem heen staan."