Marko bevestigt: verkoop AlphaTauri officieel van de baan

Eerder dit jaar gingen er hardnekkige geruchten rond over een mogelijke verkoop van het team van AlphaTauri. De Italiaanse renstal is eigendom van Red Bull en daar twijfelde men over de toekomst van de zusterploeg van Red Bull Racing. Volgens Helmut Marko is een verkoop nu echter definitief van de baan.

Nog voor de start van het seizoen ging het veelvuldig over de toekomst van AlphaTauri. De Italiaanse renstal presteerde vorig jaar alles behalve naar wens en ook dit jaar begon men niet op de gewenste wijze aan het seizoen. Het nieuwe bestuur van Red Bull sprak dan ook openlijk uit dat er werd gekeken naar wat er moest gebeuren met AlphaTauri. Een verkoop was één van de opties, maar er werd ook gedacht aan het aanhalen van de banden met Red Bull Racing.

Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft nu aan dat er knopen zijn doorgehakt over de toekomst van AlphaTauri. Dit werd recent al duidelijk toen bekend werd dat Laurent Mekies en Peter Bayer vanaf volgend seizoen het team gaan leiden. In gesprek met het Duitse RTL legt Marko de zaakjes uit: "We hebben intern discussies gevoerd over wat we gingen doen en hoe we dat gaan doen. We hebben besloten dat AlphaTauri eigendom blijft van Red Bull. Wel worden de banden met Red Bull Racing inniger."