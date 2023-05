'Wolff wil Schumacher als Sargeant-vervanger bij Williams'

Logan Sargeant is dit jaar bezig met zijn debuutseizoen in de Formule 1. De Amerikaanse coureur rijdt voor het team van Williams en heeft vooralsnog geen enkel punt gescoord. Naar verluid staat zijn positie na vijf Grands Prix al onder druk en zou Mercedes-teambaas Toto Wolff graag zien dat Mick Schumacher een kans krijgt bij Williams.

Sargeant werd vorig jaar door Williams klaargestoomd voor een debuut in de koningsklasse van de autosport. De Amerikaan is vooralsnog niet geheel succesvol, hij heeft nog geen punt gescoord en is veel langzamer dan zijn Williams-teamgenoot Alexander Albon. Volgens Sport1 is men niet tevreden met de prestaties van Sargeant en moet hij zelfs vrezen voor zijn stoeltje.

Volgens het Duitse Sport1 zou Mercedes-teambaas Toto Wolff graag zien dat zijn reservecoureur Mick Schumacher een kans krijgt bij Williams. Het Duitse medium meldt dat Wolff probeert zijn Williams-collega James Vowles te overtuigen van de kwaliteiten van Schumacher. De Duitse reservecoureur van Mercedes zou volgens Sport1 de vervanger moeten worden van Sargeant. Of de Amerikaan daadwerkelijk moet vrezen voor zijn plekje is niet zeker, Sargeant moet volgens Sport1 wel snel verbetering laten zien.