Magnussen maakt zich geen zorgen over toekomst: "Dan word ik fulltime vader"

Kevin Magnussen keerde vorig jaar terug vrij onverwachts terug in de Formule 1. De Deense coureur presteert aardig bij het team van Haas. Over de toekomst maakt hij zich tegenwoordig zeer weinig zorgen. Magnussen is een echte familieman en hij wil na zich na zijn loopbaan fulltime bezig gaan houden met zijn gezin.

Door het ontslag van Nikita Mazepin had het team van Haas vorig jaar ineens een stoeltje over. Vlak voor de tweede testweek werd Magnussen teruggehaald nadat hij het team na 2020 had verlaten. Magnussen maakt sindsdien veel indruk en lijkt zijn goede vorm weer terug te hebben gevonden. Daarnaast focust hij zich ook veelvuldig op zijn jonge gezin.

Thuis

Voor Magnussen is zijn gezin het allerbelangrijkste in zijn leven. De Deen neemt zijn familie vaak mee naar de Grands Prix en in gesprek met Ekstra Bladet legt hij zijn situatie uit: "Ik ben natuurlijk niet zo vaak in het land. Zodra ik in Denemarken ben, heb ik heel erg veel tijd. Dan ben ik er gewoon. Zodra mijn tweede kind er is, dan zal ik hem al mijn aandacht en tijd geven. Het is niet zo dat ik thuis kon van kantoor en dat in de avond met mijn laptop op schoot ga zitten. Als ik thuis ben, ben ik thuis."

Cadeautje

Magnussen werd vorig jaar last minute aangetrokken door Haas nadat hij anderhalf jaar eerder geen nieuw contract had gekregen. De Deense coureur maakt zich in ieder geval geen zorgen over de toekomst: "We hebben als familie een aantal geweldige mogelijkheden. Zodra ik klaar ben in de Formule 1 hoef ik geen werk te zoeken. Ik kan dan voor de rest van mijn leven fulltime vader zijn. Dat is ook een cadeautje."